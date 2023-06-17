نادي المريخ يكشف أسباب وفاة لاعبه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المريخ السوداني،اليوم السبت، وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام.

وكشف نادي المريخ أن وفاة اللاعب جاءت على خلفية إصابته بـ رايش مقذوف.

وقال نادي المريخ السوداني في بيان رسمي إلى وفاة اللاعب مساء أمس الجمعة، إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

ونشر النادي بيانا رسميا على صفحته في موقع "فيس بوك" قال فيه: بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي"، الذي لبى نداء ربه يوم الجمعة إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

كان نادي المريخ أعلن في نهاية شهر أبريل الماضي وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى البرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان.