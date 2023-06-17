شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، مروان عطية أفضل لاعب في شهر مايو باختيار جمعية اللاعبين المحترفين.

فيتوريا: استبدال محمد صلاح في مباريات المنتخب أمر وارد حسب مستواه

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تراجع مستوى محمد صلاح قائد الفراعنة، في مباراة غينيا الأخيرة، التي فاز بها المنتخب بهدفين مقابل هدف والتأهل رسميًا لأمم أفريقيا. وقع اختيار جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني على مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي كأفضل لاعب عن شهر مايو الماضي. مروان عطية أفضل لاعب في شهر مايو باختيار جمعية اللاعبين المحترفين

الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية

يناقش مسئولو النادى الأهلى، خلال الفترة الحالية، تمديد تعاقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق. الزمالك ينهي ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي اتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيف فاروق جعفر على تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعد وضع الرتوش النهائية على كافة الأمور المالية، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان غداً قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تعديلات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية جنوب السودان غدا، الأحد، ليحصل اللاعبون الجدد على فرصة فى الشوط الثاني من المباراة. المنتخب الأولمبى يحدد 20 يونيو موعداً لمواجهة الكونغو فى المغرب يخوض المنتخب الأولمبى مباراة ودية يوم 20 يونيو الجاري بالمغرب أمام الكونغو، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 24 يونيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي المغرب أمس استعدادا للبطولة.

الإسماعيلى يرهن الإفراج عن المستحقات المالية بحسم معركة النجاة من الهبوط

يرهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة للاعبين بخروج الدراويش من دوامة الصراع على الهبوط وتأكد بقاء الفريق الأصفر في دوري الأضواء والشهرة بشكل رسمي.

بيراميدز يرفض رحيل نجوم الفريق بسبب "الحلم الأفريقي"

يتمسك مسئولو نادي بيراميدز بالحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة الأول بالموسم الجديد، وعدم التفريط فى أى نجم من القوام الأساسي بالفريق، خاصة مع اقتراب بيراميدز من المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح مع سموحة

بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن للفريق المعار من صفوف نادى سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بناءً على طلب السويسرى مارسيل كولر.