شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى يتمسك بقيمة عقده كاملا لفسخ تعاقده مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مفاوضات مسئولى نادى سموحة مع النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، لفسخ التعاقد إلى طريق مسدود، بعدما رفض اللاعب كل الحلول لفسخ التعاقد بالتراضى.

وطلب مسئولو سموحة مع أجايى فسخ التعاقد بالتراضى مع منحه مبلغا ماليا مناسبا، بعد تحمل إدارة سموحة إجراء العملية الثانية للاعب، بعدما أثبتت الأشعة عدم تعافيه من الإصابة بكسر فى القدم، ليحتاج عملية أخرى، وهو ما قام به مسئولو سموحة مع منحه شهرين من مستحقاته المتأخرة والتكفل بكل شىء حتى يعود اللاعب للملعب من جديد.

ورفض النيجيرى جونيور أجايى كل الحلول التى عرضها مسئولو سموحة وتمسك بقيمة عقده بالكامل، مبررا ذلك بأنه تعرض للإصابة بقميص سموحة فى مباراة ودية مع النادى السكندرى، وأنه تحت أمر النادى لنهاية عقده، وفى حال إصرار النادى على فسخ تعاقده فإنه لن يقبل بأى حل إلا بقيمة العقد بشكل كامل.

وتدخل فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بنفسه، وأخذ هذا الملف فى محاولة للوصول لأى حل مع اللاعب أو وكيل أعماله حازم فتوح، إلا أن إصرار اللاعب على الحصول على كامل عقده حتى الآن أوقف المفاوضات بينهما.

وفى سياق آخر، طلب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، من جهازه المعاون تقريرا عن الثلاثى الدولى فى الفريق السكندرى فى فترة التوقف الدولى للوقوف على حالتهم.

وانضم دوك ودودو، لاعب وسط سموحة، إلى المنتخب البنينى، فيما انضم مصطفى سعد ميسى ومحمد المغربى إلى المنتخب الأوليمبى فى نفس الفترة، لمعرفة عدد الدقائق التى شاركوا فيها وحالتهم البدنية قبل الاستعانة بخدماتهم فى المباريات المقبلة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم، فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.