شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج الدفعة الـ15 من دبلومة الفيفا بحضور نجوم الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، السبت، حفل ختام دبلومة الفيفا الدفعة الـ15، بجامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، بحضور نجمي الأهلي السابقين، خالد بيبو ووليد سليمان، كما حضر حسن الشامي لاعب المقاولون العرب السابق.

كما شهد حفل التخرج حضور زكريا ناصف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وخالد رفعت نجم الزمالك السابق، وياسمين الخيام الفنانة المعتزلة، وعمر خالد صلاح الذي حرص على الحصول على الشهادة من الفيفا، وحصل على لقب أفضل طالب في فئة اللغة الإنجليزية بالدورة.

ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى: الإدارة الرياضية - التسويق الرياضي - التمويل في الرياضة - القانون الرياضي إدارة الاحتفالات الرياضية - الاتصالات الرياضية.

وألقى الدكتور جمال محمد شحاتة، عميد الكلية ورئيس قسم مجلس مركز البحوث والدراسات التجارية، كلمته أمام الحضور، حيث حرص على الترحيب بجميع الدول التي شاركت في دورة الفيفا، كما ألقى كل عضو من أعضاء اللجنة الذين تواجدوا على منصة التكريم كلمته. وفي نهاية الاحتفال تحدث كل من: خالد بيبو ووليد سليمان وحسن الشامي، وأشاد كل منهم بالدورة وأهميتها في حياة كل رياضي، ودور العلم وتعظيمه في حياة كل شخص.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من:

١. أ.د. جمال محمد شحاته، عميد الكلية ورئيس مجلس مركز البحوث والدراسات التجارية

٢. أ.د. بيير لانفرانكي، المنسق العلمي والأكاديمي في الفيفا و الـCIES

٣. أ.د. عماد الزمر، مدير مركز البحوث والدراسات التجارية

٤. د/ عمرو محب، منسق الـCIES بمصر

٥. محمد قطب، مدير البرنامج