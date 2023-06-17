شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة سداسى الأهلى الدولى من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مقترحا بإراحة اللاعبين الدوليين المستمرين في صفوف المنتخب الوطني، وهم ياسر إبراهيم ومحمد هاني وحسين الشحات ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، من مباراته القادمة ضد حرس الحدود ضمن منافسات الدوري، باعتبار أنهم لم يحصلوا على راحة كافية مثل باقي اللاعبين.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي انتهاء مباراة المنتخب الوطني ضد جنوب السودان غدا الأحد، من أجل معرفة اللاعبين الذين سيشاركون في هذه الودية، ومن ثم يحدد اللاعبين الذين سيحصلون على راحة والذين سينتظمون في التدريبات ويكونون متاحون للمشاركة في مباراة حرس الحدود.

ويدرس كولر إراحة السداسي الدولي أو بعض منهم، وفقا لموقفهم من المشاركة في ودية جنوب السودان، وكذلك وفقا لحالتهم البدنية، بعد انتظامهم في تدريبات فريقهم الجماعية قبل مباراة حرس الحدود.

وسبق أن حصل الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي على راحة من معسكر منتخب مصر بعد الانتهاء من مباراة منتخب غينيا بتصفيات أمم أفريقيا، على أن يكون الثلاثي متاح للمشاركة في مباراة حرس الحدود بشكل طبيعي.