شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة يهنئ لاعبى الاسكواش بعد التتويج بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش بعثة المنتخب الوطني، بعد الفوز ببطولة كاس العالم للاسكواش والتي أقيمت في الهند بمشاركة 12 منتخبنا بعد توقف دام أكثر من 12 سنة.

وتوج المنتخب الوطني بالبطولة بعد فوزه على ماليزيا 2/1 في نهائي البطولة.

وأثنى خليفة على اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات في بعثة المنتخب وتفوقهم بشكل كبير على كل المنتخبات المشاركة، مؤكدا سعادته بهذا اللقب الغالي، خاصة أن المنتخب يشارك بمجموعة لاعبين ولا عبات ناشئين وناشئات واعدين وسيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخبات الوطنية، وقال إن الاتحاد حرص على المشاركة في البطولة بالناشئين لزيادة الاحتكاك وإكسابهم خبرات دولية تعود بالفائدة على المنتخب.