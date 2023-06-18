شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب حرس الحدود بالضامة وشكوك بشأن لحاقه بمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض حامد خالد، لاعب فريق حرس الحدود، للإصابة بشد في العضلة الضامة، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للحرس بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لسرعة تجهيز اللاعب لمباراة الأهلي، خاصة أنه من العناصر الرئيسية بالفريق.

ونجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط.

ويحتل الحرس المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويؤدي فقدان أي نقطة في المباريات الأربعة المقبلة للهبوط رسميا للقسم الثاني، حيث لم يحقق سوى 4 انتصارات و8 تعادلات في الدوري هذا الموسم.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.