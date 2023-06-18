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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 17-6-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على الاستفسار من إدارة ناديه عن حقيقة العروض الكثيرة والضخمة التى تلقاها لاعبو فريقه.

كلمات مؤثرة من محمد هانى بعد انتهاء مباراة نهائى أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو مصور من داخل غرفة ملابس الأهلي بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقع اختيار جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني على مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي كأفضل لاعب عن شهر مايو الماضي.

تترقب إدارة النادى الأهلى انتهاء مهمة حسين الشحات لاعب الفريق مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة جنوب السودان ودياً غداً الأحد من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعب بشكل نهائى عقب عودته لصفوف الفريق.

يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لتجهيز الثنائى رامى ربيعة ومحمود متولى من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات المارد الأحمر المقبلة، سواء بالدوري أو كأس مصر.

اعترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادى الأهلي، بأن ابتعاد الإصابات عنه يعد مصدر ارتياح كبير بعد تألقه مع الأهلي وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا من منافسه الوداد المغربي.

كولر يعقد اجتماعا مع جهاز الأهلى قبل أول مران استعدادا لحرس الحدود يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش أول مران للفريق والمقرر له غداً الأحد على ستاد التتش من أجل وضع برنامج الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري وإنهاء صفحة الاحتفالات بالتتويج الأفريقى للتركيز على حسم لقب بطولة الدوري. الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية يناقش مسئولو النادى الاهلى، خلال الفترة الحالية، تمديد تعاقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وتسعى إدارة الأهلى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم، خاصةً أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعد نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لحسم هذا الملف سريعاً وإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق. قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، إخضاع لاعبيه لقياسات وزن فى أول مران للمارد الأحمر بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة 7 أيام، للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط فى التدريبات الجماعية.

يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لتجهيز لاعبه الجزائري أحمد القندوسى، لاعب خط وسط الفريق، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات المارد الأحمر المقبلة، سواء بالدوري أو كأس مصر.