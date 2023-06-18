شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى الأهلى الدوليين فى المران الإثنين استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمباراة فريقهم ضد حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعود فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءا من غد الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما ينتظم اللاعبين الدوليين في المران بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وتترقب إدارة النادى الأهلى انتهاء مهمة حسين الشحات لاعب الفريق مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة جنوب السودان وديا غدا الأحد من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعب بشكل نهائى عقب عودته لصفوف الفريق.

وكان الأهلى قد اقترب من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي قبل أن يتلقى اللاعب عروضاً مغرية ويصر على إلغاء نسبة المشاركة من عقده للاستمرار مع الكتيبة الحمراء.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، إخضاع لاعبيه لقياسات وزن في أول مران للمارد الأحمر، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 7 أيام للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.