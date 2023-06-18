شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 17-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 17-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل فتح ملف التمديد لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض وأحمد فتوح الظهير الأيسر.

الزمالك يؤجل ملف تمديد عقد محمد صبحى وأحمد فتوح بسبب الصفقات الصيفية

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل فتح ملف التمديد لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض وأحمد فتوح الظهير الأيسر بعد الانتقالات الصيفية المقبلة لانشغال الأبيض بملف الصفقات الجديدة.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

ظهر إمام عاشور لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي فى تدريب فريق نادي الزمالك، الذي أقيم اليوم، السبت، علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو.

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى الزمالك اقترب من ضم الجزائري أيمن محيوس لاعب اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيدا لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد.

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيف فاروق جعفر على تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعد وضع الرتوش النهائية على كافة الأمور المالية، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

يسابق الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر والشباب السعوديين، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

أعلن أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك تمديد عقد التونسى سيف الجزيرى موضحاً أن زميليه سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثى في الطريق إلى التجديد للقلعة البيضاء.