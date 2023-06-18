شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى أول تدريباته بالرباط استعدادا لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة روجيريو ميكالى، مرانه الأول بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي، اليوم السبت، فى مدينة الرباط استعدادا لأداء مباراة ودية مع الكونغو برازافيل يوم الثلاثاء المقبل، وهى البروفة الأخيرة قبل مغادرته إلى مدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر يوم الأحد المقبل فى المجموعة الثانية التى تضم مع المنتخبين: مالى والجابون فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.

وتألق عدد كبير من اللاعبين فى التدريبات، وحرص خلالها البرازيلى ميكالى، المدير الفنى، على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية، واختتمها بتقسيمة شهدت إحراز 7 أهداف وشارك فيها وائل رياض.

وتابع التدريبات محمد بركات، عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب، وتحدث قبل اللقاء مع ميكالى واطمأن منه على آخر الترتيبات وبعض الأمور الفنية.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى الرباط فجر اليوم بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى الرباط.. واستقبل البعثة فى مطار كازابلانكا وفد من السفارة برئاسة إيمان بالله غتوري المستشارة بالسفارة المصرية فى المغرب وذللت كافة العقبات.

وتقام البطولة الأفريقية من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.