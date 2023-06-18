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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 17 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، المنتخب الأولمبى يحدد 20 يونيو موعدا لمواجهة الكونغو فى المغرب.

المنتخب الأولمبى يحدد 20 يونيو موعداً لمواجهة الكونغو فى المغرب

يخوض المنتخب الأولمبى مباراة ودية يوم 20 يونيو الجاري بالمغرب أمام الكونغو، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 24 يونيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي المغرب أمس استعدادا للبطولة.

كولر يدرس إراحة سداسى الأهلى الدولى من مباراة حرس الحدود

يناقش الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مقترحا بإراحة اللاعبين الدوليين المستمرين في صفوف المنتخب الوطني.

الزمالك ينهي ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي اتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيف فاروق جعفر على تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعد وضع الرتوش النهائية على كافة الأمور المالية، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهى آخر الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

فيتوريا: استبدال محمد صلاح في مباريات المنتخب أمر وارد حسب مستواه

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تراجع مستوى محمد صلاح قائد الفراعنة، في مباراة غينيا الأخيرة، التي فاز بها المنتخب بهدفين مقابل هدف والتأهل رسميًا لأمم أفريقيا. وقع اختيار جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني على مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي كأفضل لاعب عن شهر مايو الماضي. مروان عطية أفضل لاعب في شهر مايو باختيار جمعية اللاعبين المحترفين

الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية