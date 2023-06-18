شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد سمير ورجب مارو وعلى حسين هدافو القسم الثانى بالمجموعات الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أمس الجمعة، منافسات دورى القسم الثانى فى المجموعات الثلاثة فى بحرى والإسكندرية، والصعيد، وأخيرا القاهرة والقناة، بصعود الثلاثى بلدية المحلة والجونة وزد للدورى الممتاز.

هدافو القسم الثانى

نجح وحيد سمير، لاعب بلدية المحلة، فى اعتلاء صدارة هدافى مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 12 هدفا، متفوقا على أحمد جمعة لاعب بروكسى وعبد الرحمن الدح أصاحب الـ10 أهداف، ثم مؤمن محسن لاعب جمهورية شبين وميدو جمال لاعب طنطا أصحاب الـ9 أهداف.

وفى مجموعة الصعيد انفرد رجب مارو، مهاجم فريق لافيينا، بصدارة الهدافين برصيد 16 هدفا، متفوقا على حسام إيفونا مهاجم فريق الجونة صاحب الـ13 هدفا، وزميله فى الفريق هشام نيمار الذى اكتفى بـ11 هدفا، ثم مصطفى صدفة وأحمد ترك بـ10 أهداف.

وحسم على حسين، مهاجم فريق وادى دجلة، صراع الهدافين فى مجموعة القاهرة والقناة برصيد 15 هدفا، متفوقا على إسماعيل بامبا، مهاجم بتروجت، صاحب الـ12 هدفا، ومحمد سمير، مدافع زد، صاحب الـ11 هدفا، وأخيرا محمود عبد العاطى، مهاجم إيسترن كومبانى، برصيد 10 أهداف.

جدير بالذكر أن 15 ناديا ضمنت التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.