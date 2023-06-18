شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يعلن إنهاء مشواره فى سلاح الشيش عقب أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، عن إنهاء مشواره فى رياضة السلاح عقب أولمبياد باريس 2024.

وقال أبو القاسم، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "السلام عليكم جميعا.. إلى كل أصدقائى وأحبابى من داخل أسرة السلاح ومن خارجها .. أدعوكم جميعا ولي الشرف بحضور منافسات فردي سلاح الشيش البطولة الأفريقية في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر يوم 21 يونيو 2023، احتفالا بآخر بطولة أفريقية سأشارك بها كلاعب على أرض المحروسة.. في مشوار أفخر وأسعد به.. متمنيا من الله إنهاءه بإنجاز أولمبي في أولمبياد باريس 2024 رفقة فريقي الذي أتشرف به إذا كتب لي المشاركة أيا كان مكاني داخل أو خارج الملعب أو حتى في الكواليس.. أشكر كل من ساعدني خلال مشواري بنصيحة أو بدعوة أو حتى شاركني أي لحظة.. لم أكن لأغير السلبيات لم أكن لأغير الإخفاقات.. تعلمت منها الكثير وساعدتني لأصبح ما أنا عليه اليوم.. لطالما رفضت الاعتزال.. لأني أراه انهزاما.. فليكن احتفالا.

يعد البطل الأولبمى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، الذهب الذى لا يصدأ فى عالم رياضة السلاح، خاصة أنه يسعى دائما لاستعادة رونقه وحصد الذهب من جديد وآخرها التتويج بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى رياضة سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه الرياضة، خاصة بعد نجاحه مؤخرا فى رئاسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر لأب مصرى و أم جزائرية ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.