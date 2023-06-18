خالد عبد الفتاح: حصلت على 3 ألقاب وفيه 3 بطولات بالطريق.. وهانى رقم واحد

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الفتاح، لاعب النادى الأهلى، أنه حصل على 3 ألقاب مع النادى الأهلى حتى الآن فى 6 أشهر وهناك 3 بطولات قادمة فى الطريق.

وقال خالد عبد الفتاح، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله حصلت على 3 ألقاب مع النادى الأهلى وما زال هناك 3 بطولات أخرى فى الطريق وكل ده فى 6 أشهر، وده العادى فى النادى الأهلى".

وأضاف خالد عبد الفتاح: "كنت أحلم بالمشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وأشارك أمام الوداد المغربى هناك وأقاتل من أجل اللقب ولكن كل اللاعبين كانوا رجالة".

وتابع: "إحساس عالمى ومتعة فى حضور الجماهير بالنهائى الأفريقى فى القاهرة والمغرب، وفكرة أغنية سطلانة كانت فكرة طاهر محمد ولم نحضر أى شىء وخرجنا نرقص على الأغنية، ومعظم اللاعبين لم تكن تعرف الأغنية ولكن كانت ترقص عليها بتلقائية، وبمشى فى كل حتة الجماهير بتغنى معايا سطلانة وتتصور".

واختتم خالد عبد الفتاح حديثه قائلا: حصلت على 3 ألقاب وفيه 3 بطولات بالطريق.. وهانى رقم واحد.. دمعت فى الفرحة وبكاء هانى كان بسبب الضغوط اللى اتعرض لها، وحاليا هانى رقم واحد فى مكانه فى مصر وربنا يكرمه فى القادم، وأنا وهانى أخوات حتى لو بنلعب فى مركز واحد".