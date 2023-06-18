شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ناديا فى دورى المحترفين الأول بالقسم الثانى.. وخماسى بالطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات دورى القسم الثانى فى المجموعات الثلاثة فى بحرى والإسكندرية، والصعيد، وأخيرا القاهرة والقناة، بصعود الثلاثى بلدية المحلة والجونة وزد للدورى الممتاز.

15 ناديا فى المحترفين

وضمن 15 ناديا التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.

5 أندية فى الطريق

وينضم إلى الـ15 ناديا الذين تأكد مشاركتهم بالمحترفين، 5 أندية أخرى وهى: الثلاثى الهابط من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى فريقين من الثلاثى المصرية للاتصالات وبروكسى والمنيا بعد لعب الدورة الثلاثية.

هبوط 3 أندية

وهبط الثلاثى المدينة المنورة والإعلاميين والمصرى بالسلوم إلى القسم الثالث، بعدما احتلوا المراكز الأخيرة فى المجموعات الثلاثة.