بعد إيقاف برنامجه «اللعيب» .. أول تعليق من مهيب عبد الهادي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على واقعة إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري في برنامجه «اللعيب» مساء أمس الجمعة، والتي تسببت في إيقافه عن العمل مؤقتا وإحالته للتحقيق.

وكان مهيب قد استغل عدم قرب اللاعب من أي شاشة تلفزيونية، مؤكدًا له أن البرنامج غير مذاع على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره البعض تدليسًا وخداعًا على المحترف التونسي إلياس الجلاصي، وتم خلال هذه المداخلة استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت غضب جماهير النادي المصري بشكل كبير.

سوء تفاهم غير مقصود

وكتب مهيب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تابعت أمس ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لمداخلة لاعب النادي المصري إلياس الجلاصي مع برنامج اللعيب.. وتواصلت اليوم مع إدارة النادي المصري المحترمة وأكدت لهم على تقديري الكامل لإدارة النادي وجماهيره العظيمة».

وأضاف: «كما أنني أكدت لهم أننا نقف على مسافة واحدة من كل الأندية وكل اللاعبين، وأوضحت لهم أن ما حدث خلال الحلقة فيما يخص اللاعب كان سوء تفاهم غير مقصود وتم إزالة اللبس الذي حدث».

وأتم: «وقد تلقت إدارة النادي المصري ماحدث وهو ما اتمناه أيضًا من جماهير النادي المصري العريقة.. ومرة أخرى جدد تقديري واحترامي الدائم للاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري و كل أعضاء مجلس إدارة النادي العريق على طي صفحة هذه المشكلة البسيطة بصورة نهائية».