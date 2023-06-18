ميدو يكشف تفاصيل تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك ورغبة أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك لمدة موسم إضافي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الجزيري عقده امتد لموسم إضافي، وتم تعديل بعض البنود في عقده حتى يصبح لديه موسم إضافي مع الزمالك".

وأضاف: "الجزيري في قائمة هدافي الزمالك الأجانب عبر التاريخ رغم أنه شارك مع الفريق لمدة موسمين ونصف فقط".

وواصل: "الأهم من ذلك أن أوسوريو يريد سيف الجزيري ولديه قناعة كاملة بإمكانات اللاعب وأهميته في الفريق".

واختتم: "بعض الصفحات يمولها أعداء الزمالك لا تسمعوا لها".

ميدو يكشف صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية:

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط ضمن خطة دعم الفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "لا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".

واختتم: "الزمالك يعلم جيدًا المراكز التي يحتاجها بالأسماء، وهناك تواصل دائم مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، للأخذ برأيه حول إمكانية التعاقد مع اللاعبين".