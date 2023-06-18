ميدو يكشف صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط ضمن خطة دعم الفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "لا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".

واختتم: "الزمالك يعلم جيدا المراكز التي يحتاجها بالأسماء، وهناك تواصل دائم مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأخذ برأيه حول إمكانية التعاقد مع اللاعبين".

ميدو: أحد قدامى الزمالك حاول إقناع سيف فاروق جعفر بالانتقال لـ بيراميدز

كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة مدوية بشأن كواليس تجديد عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشخص الحاقد والكاره على نادي الزمالك واللي يعتبر من أبناء نادي الزمالك، كلم سيف فاروق جعفر وحاول يقنعه إنه يروح بيراميدز ولازم يمشي من الزمالك".

أضاف: "زوجة هذا الرجل كلمت والدة سيف فاروق جعفر، وحاولت تقنعها، إن ابنها يمشي من الزمالك، والكلام على عهدة سيف فاروق جعفر".

واختتم: "الجمهور مش غبي، إنت جواك غل، والناس فضحتك، وهذا الرجل تسبب في مشكلة كبيرة جدا لكارتيرون وجهازه ولما مسك مدير فني لقى البدلة واسعة عليه، وخاف قالهم والنبي رجعولي فيريرا، مكنتش أتمنى إني أقول كدة لأننا دايما بنحافظ على أولاد النادي لكن لو لقينا إن.