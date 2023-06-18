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إنبى يتعاقد مع نادين وهنا لتدعيم تنس الطاولة للسيدات

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ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى ، مع الدولية نادين الدولتلى لاعبة الأهلى السابقة وهنا إبراهيم لاعبة الإسماعيلي السابقة ، وذلك للانضمام إلى صفوف فريق السيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع التعاقد بحضور المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة و أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالإضافة لمدربى فريق السيدات كابتن أسامة محروس وكريم علاء .

وأشاد المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادى بقدرات الثنائي الجديد ، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، بتدعيم فريق السيدات بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن اللاعبة نادين الدولتلي من مواليد 1993 ، و مثلت مصر في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأوليمبية بالإضافة للمشاركة فى كافة البطولات الدولية والعربية والأفريقية .

فيما تعتبر اللاعبة هنا إبراهيم ذات الــ 19 عاماً والمصنفة رقم 5 فى مصر ، من اللاعبات التى لها باع طويل فى مختلف البطولات المحلية والدولية ، حيث شاركت فى عدد كبير من البطولات وسط تألق واضح لموهبتها المميزة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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