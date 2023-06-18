بلجيكا تتعادل مع النمسا في تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره النمساوي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

هدف منتخب النمسا جاء عن طريق الخطأ بهدف عكسي سجله أوريل مانجالا لاعب منتخب بلجيكا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة.

وأدرك روميلو لوكاكو التعادل لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 62 من عمر المباراة ليتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يحافظ منتخب النمسا على صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات اليورو برصيد 7 نقاط من انتصارين بينما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

فاز منتخب البرتغال على نظيره البوسنة بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ثلاثية منتخب البرتغال جاءت بتوقيع كل من برناردو سيلفا في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الأول، ثم اضاف برونو فرنانديز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77، 93 من عمر المباراة.

شهد الشوط الأول تبادل السيطرة من كلا الجانبين ونجح منتخب البرتغال في هز شباك البوسنة بهدف عن طريق كريستيانو رونالدو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب مجموعته في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين يتواجد البوسنة في المركز الخامس بثلاث نقاط.