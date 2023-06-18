وليد سليمان وبيبو يحصلان على دبلومة فيفا وسط حضور خبراء الإدارة الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم السبت حفل تخرج الدفعة الحالية لعام 2023 من دبلومة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "دبلومة فيفا" والتي تنظمها كلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي والتي ستنطلق بفرع الجامعة في الشيخ زايد.

ضمت الدفعة الجديدة وليد سليمان، كابتن الأهلي السابق وخالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وحسن الشامي، نجم المحلة السابق، ودينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من الدارسين من مختلف البلدان العربية والأفريقية.

حضر حفل التخرج لفيف من الشخصيات العامة الرياضية والإعلامية وقيادات جامعة القاهرة والمحاضرين المعتمدين في البرنامج، على رأسهم السويسري بيير لافرانكي ممثلًا عن الفيفا، وعمرو محب ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية بمصر، بالإضافة إلى الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر، مدير مركز الدراسات والبحوث التجارية، ومحمد قطب، منسق الجامعة في البرنامج.

ويولي الاتحاد الدولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكثير من الكوادر الرياضية التي تستطيع لعب دور بارز في تطور اللعبة ومختلف الألعاب في أنحاء العالم كافة من خلال الشراكة مع أكثر من 19 جامعة عالمية.

وسبق أن تخرج من دبلومة فيفا عدد من الكوادر الرياضية التي تشارك بنجاح في الكرة المصرية بشكل خاصة والرياضة عامة، من بينهم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إيهاب لهيطة، المدير التنفيذي لنادي "زد"، أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، خالد رفعت، مدير التسويق السابق بالزمالك، والمستشار ضياء الدرجلي، مستشار وزير الرياضة القانوني، وعبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر الأسبق، وسعد الدين سمير، كابتن فريق فيوتشر.

وحاضر في البرنامج الدكتورة نور الزيني، أستاذة وخبيرة الاتصال الرياضي، وزكريا ناصف، عضو لجنة التطوير بالنادي الأهلي، وتامر يسري، خبير التسويق الرياضي، ونصر الدين عزام، المحامي الدولي.

عمرو محب يوجه الشكر للمشاركين في الدورة:

من جانبه، أكد الدكتور عمرو محب، مدير العلاقات الدولية بالنادي الأهلي، عن شكره لكل الدارسين بالدبلومة على ما قدموه من التزام سهم في ظهور الدفعة أمام مسؤولي cies بشكل محترف.

وأعرب عمرو محب عن سعادته بالإقبال الكبير على الدراسة في برنامج دبلومة الفيفا بالقاهرة بصفته أحد أفضل المؤسسات التعليمية التي تؤهل الخريجين لاحتراف الإدارة الرياضية بالشكل الأمثل ما يسهم في تقدم الرياضة بشكل عام وكرة القدم خاصة.

وأوضح عمرو محب أن وجود بحجم خالد بيبو ووليد سليمان في النسخة الحالية يؤكد حرص الكثير من اللاعبين على احتراف الإدارة الرياضية بالشكل الأمثل خاصة وأنهما يمثلا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونائبه بخلاف الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التي تشرف بشكل كبير على الكرة النسائية حاليًا في مصر.