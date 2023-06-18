تصفيات يورو 2024.. بلجيكا تتأخر بهدف أمام النمسا بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تأخر المنتخب البلجيكي أمام نظيره النمساوي بهدف في الشوط الاول من المباراة المقامة بينهما لحساب تصفيات كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024 ”.

هدف منتخب النمسا جاء عن طريق الخطأ بهدف عكسي سجله أوريل مانجالا لاعب منتخب بلجيكا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة.

ويدخل منتخب النمسا مباراة الليلة متصدرا ترتيب مجموعته بتصفيات اليورو برصيد 6 نقاط من انتصارين بينما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

البرتغال والبوسنة

تقدم منتخب البرتغال على نظيره البوسنة بهدف نظيف في الشوط الأول في المواجهة المقامة بينهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

هدف منتخب البرتغال جاء بتوقيع برناردو سيلفا في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الأول.

شهد الشوط الأول تبادل السيطرة من كلا الجانبين ونجح منتخب البرتغال في هز شباك البوسنة بهدف عن طريق كريستيانو رونالدو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 35 من عمر المباراة.