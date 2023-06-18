منتخب البرازيل يقسو على غينيا برباعية وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرازيل الفوز على غينيا برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب RCDE إسبانيول برشلونة في إطار ودي ضمن تحضيرات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

دخل منتخب البرازيل المباراة بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: دانيلو - ميليتاو - ماركينيوس - أيرتون لوكاس.

الوسط: كاسيميرو - جويلينتون - باكيتا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو – ريتشارليسون.

تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب جولينتون، ثم أضاف اللاعب رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن اللاعب سيرهو غيراسي من إدراك هدف تقليص الفارق لمنتخب غينيا في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة تمكن النجم فينيسيوس جونيور المحترف بصفوف ريال مدريد الإسباني من تسجيل الهدف الرابع لراقصي السامبا من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1.

منتخب البرازيل يرتدي الزي الأسود لدعم فينيسيوس جونيور:

خاض منتخب البرازيل مباراته الودية اليوم ضد غينيا بالزي الأسود للمرة الأولى في تاريخ السامبا، وذلك في إطار دعم كتيبة السيليساو لفينيسيوس جونيور، نجم المنتخب ونادي ريال مدريد الإسباني.

ويأتي ذلك لدعم اللاعب في الحرب الشرسة التي تعرض لها خلال الموسم الجاري وتعرضه لهتافات عنصرية.