موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب مصر نظيره جنوب السودان على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تجمع المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة 2024 التي نجح في حسم بطاقة التأهل لها.

وينفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للكان 224، برصيد 12 نقطة، بعد آخر فوز حققه على حساب غينيا بثنائية مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي، ويتبقى للفراعنة مباراة واحدة أمام أثيوبيا في ختام التصفيات الأفريقية.

مصر وجنوب السودان:

تبدأ مباراة مصر وجنوب السودان مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة بتوقيت مصر والسعودية وتنقل مباراة مصر وجنوب السودان عبر فضائية Ontime sports 1.

يستعد روي فيتوريا لخوض مباراته السابعة مع منتخب مصر، إذ نجح المدرب البرتغالي في تحقيق الانتصار في مبارياته كافة مع الفراعنة بواقع 3 مباريات ودية أمام بلجيكا وليبيريا والنيجر وفي التصفيات الأفريقية أمام مالاوي ذهابًا وإيابًا وغينيا.

ويتمتع منتخب مصر بقوة هجومية كبيرة مع روي فيتوريا بعدما نجح في تسجيل 14 هدفًا في 5 لقاءات، كما نجح في الحفاظ على شباكه في 4 مباريات واستقبل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة فيتوريا، قرر منح السداسي الدولي محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم راحة من مباراة الغد، وليغادروا معسكر الفراعنة.

وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق منتخب مصر، خطة لتجهيز الفراعنة بشكل أمثل في النهائيات المرتقبة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يطلب الكثير من الطلبات من مجلس اتحاد الكرة القدم من أجل تحقيق البطولة.