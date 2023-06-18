شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى العلاج الطبيعى بالأهلى: كولر لا يغامر بالمصابين.. ومدرب الأحمال كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعي والتأهيل بالأهلي، عن كواليس إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر، قبل نهائي أفريقيا.

وقال وفائي، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس 2: "حصلت على 3 دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وإصابة محمد الشناوي كانت في وقت حرج من الموسم، والمؤكد أن اللاعب لم يكن جاهزا لمباراة الذهاب".

وأضاف وفائي: "مدرب الأحمال الحالي كلمة السر في عدم تكرار الإصابات في الأهلي، وبرنامج تجهيز الشناوي استمر 18 يوما، من أجل تجنب تكرار الإصابة، والحارس شارك في مباراة العودة أمام الوداد وهو جاهز بنسبة 100%".

وتابع: "كولر لا يغامر بأي لاعب مصاب في المباريات، وحمدي فتحي اشتكى من التهاب في عصب العضلة الخلفية قبل مباراة الذهاب أمام الوداد، وتم تجهيزه بدقة".

وأردف: "كولر ومخطط الأحمال لا يتعجلون في عودة اللاعبين المصابين، والتسرع في قرار عودة بيرسي تاو للمباريات كلمة السر في توالي إصاباته قبل التعاقد مع كولر، وبالتالي بيرسي تاو عمر إصابته ما اتكررت في نفس العضلة".

واستطرد: الجهاز الطبي كان صاحب قرار إراحة بيرسي تاو في بعض المباريات خوفا من تجدد إصاباته، وإغماءة محمود متولي في السوبر المحلي الأصعب في مشواري الطبي بالملاعب، والإسعافات الأولية في ملعب محمد بن زايد لعبت دورا مهما في إنقاذ محمود متولي".

واختتم وفائي تصريحاته قائلا: "ما كنتش قادر أتخيل تكرار خسارة نهائي أفريقيا في المغرب هذا الموسم بسيناريو الموسم الماضي، وأخدنا بتارنا في الكورة من الوداد المغربي".