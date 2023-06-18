شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته، استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا مساء الأحد في الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي.

اشتمل المران على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم تقسيمة، والتسديد على المرمى وضربات جزاء، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لودية جنوب السودان