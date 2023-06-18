شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يطالب لاعبى الاتحاد بتحقيق بطولة قبل الرحيل عن سيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود علاء، مدافع الاتحاد السكندرى، فى التدريبات الجماعية، عقب الراحة السلبية التى منحها زوران مانولوفيتش للاعبين لمدة 24 ساعة، عقب ودية سموحة التى انتهت بفوز سموحة على الاتحاد بهدفين لهدف.

وكان محمود علاء قد حصل على إذن بالسفر للقاهرة الأسبوع الماضى لمدة 48 ساعة لحسم مصيره بالعودة لنادى الزمالك من جديد.

وعقد محمود علاء جلسات خاصة على هامش التدريب اليوم طالب اللاعبين بالأداء الرجولى والروح القتالية خلال المباريات المقبلة بدءا من مباراة بيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى، ثم مباراة سيراميكا فى الدور قبل النهائى فى كأس الرابطة والمقرر لها 26 من الشهر الجارى وذلك من أجل تحقيق لقب يضاف الى سجل اللاعبين.

وقال محمود علاء: أمامنا مباراتان مصيريتان لحسم اللقب وأتمنى تحقيق بطولة مع سيد البلد قبل العودة من جديد للزمالك، مضيفا أنه رغم الغيابات المؤثرة فى صفوف الفريق إلا أننا قادرون على تحقيق الفوز.