شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب سلاح السيف المشاركة ببطولة أفريقيا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر بطولة أفريقيا للمبارزة في الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف كل من: جمال عبد اللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي: "زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز".

بينما جاءت قائمة سلاح السيف سيدات كالتالي: "ندى حافظ وجنى البكري وجنى مدحت ومريم الدغيدي والعنود حجازي ونجوى نوفل".

وتقام منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم الثلاثاء الموافق 20، بينما تقام منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الأربعاء الموافق 21.

وعلى صعيد منافسات الفرق تقام منافسات رجال سلاح السيف يوم 22 بينما تقام منافسات السيدات يوم 23.

ودخل منتخبنا الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الإثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو، ليختتم استعداده للبطولة، علمًا بأن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.