شكرا لقرائتكم خبر عن صديق يترقب دور "الرجل الأول" بعد الحصول على الرخصة التدريبية C الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد صديق، لاعب الأهلى ومنتخب مصر سابقا، على الرخصة سى من الاتحادين الآسيوى والإماراتى لكرة القدم، ضمن مجموعة من المدربين واللاعبين القدامى في الكرة الإماراتية.

وخاض لاعب الأهلى سابقا فترة معايشة وورش عمل مع مدارس الكرة الهولندية والبرازيلية، مع تواجد محاضرين دوليين، أبرزهم الدولي جمال حساني، والمحاضر السعودي وليد، وأخصائي الدعم الإداري للاتحاد الإماراتي عامر أحمد.

ويؤكد صديق أنه يسير بشكل منظم في الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة مع الدراسات المهمة لعمله؛ لأنه يرى المهارات والخبرات لا بد أن يصقلها بالدراسات والعلم، وعندما وجد فرصة الحصول على الرخصة تحرك في الاتحاد الإماراتى والذى يراه منظومة احترافية.

ويحسم أحمد صديق وجهته التدريبية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية القسم الثاني والثالث لتولي القيادة الفنية لهم بداية من منافسات الموسم القادم.

ويخطط أحمد صديق للعمل مديرا فنيا خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على خبرات كافية، من خلال العمل مدربا عاما مع حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال توليه القيادة الفنية لنادي وفاق سطيف الجزائري، كما عمل كمساعد مدرب بنادي الجونة مع الكابتن تامر مصطفى المدير الفني الحالي لنادي إنبي.