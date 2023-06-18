البرتغال تدهس البوسنة في تصفيات اليورو وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت البرتغال عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، بالتغلب على ضيفتها البوسنة والهرسك (3-0) مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم بملعب النور.

وسجل ثلاثية البرتغال برناردو سيلفا في الدقيقة (44) وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين (77 و90).

وواصلت البرتغال تصدر ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة، بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد البوسنة عند 3 نقاط في المركز الرابع.

شكلت البوسنة الخطورة الأولى في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من هادزياهميتوفيتش من خارج المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.



وبعد فترة من الهدوء، كادت البوسنة تفتتح التسجيل في الدقيقة 22، بعدما أرسل باريسيتش عرضية خادعة من الجانب الأيمن، أبعدها كوستا بصعوبة قبل أن تسكن الشباك.

وظهرت البرتغال هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 23، بارتقاء من رونالدو لعرضية من كانسيلو، مسددا رأسية سكنت الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأهدرت البوسنة فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 30، بتلقي دجيكو الخالي من الرقابة تماما عرضية تابعها بتسديدة مباشرة على الطائر ذهبت أعلى العارضة.

وعادت البرتغال لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 37، بتسديدة من فيليكس من داخل المنطقة، تألق سيهيتش في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ونجحت البرتغال في افتتاح التسجيل في الدقيقة 44، بعد تمريرة سحرية من فيرنانديز لبرناردو، لينفرد بسيهيتش ويسدد كرة ساقطة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال (1-0).

وبدأت البرتغال الشوط الثاني بتسديدة من فيرنانديز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ذهبت أعلى العارضة.

وتبعه فيليكس بتسديدة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 51، ذهبت بعيدا عن المرمى.

هدأت المباراة في الدقائق التالية، حتى عادت البرتغال للظهور من جديد في الدقيقة 75، بمتابعة فيرنانديز كرة مبعدة من دفاع البوسنة داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية وجدت أقدام سانيكانين في اللحظة الأخيرة قبل أن تعرف طريقها إلى المرمى.

ونجح فيرنانديز بعدها في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 77، بعدما أرسل نيفيز عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها برونو برأسية قوية سكنت الشباك.

وكاد فيرنانديز أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 80، بانفراد مع حارس البوسنة، مسددا كرة ساقطة مرت إلى جوار القائم وصاحبها راية التسلل.

وأهدرت البرتغال فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 88، بعدما مرر رونالدو كرة سحرية لجوتا المنفرد بسيهيتش، ليسدد كرة مباشرة تألق حارس البوسنة في التصدي لها.

ورد عليه هاموليتش بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 90، تألق كوستا في التصدي لها.

ووقع فيرنانديز على ثالث أهداف البرتغال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة.

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