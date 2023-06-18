اللاعب اليمني "عمر الداحي" في نادي النجمة البحريني الموسم المقبل 

المنامة - ياسر ابراهيم - توصل نادي النجمة البحريني، لاتفاق نهائي مع اللاعب اليمني عمر الداحي، لتمثيل الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وصعد النجمة إلى الدوري الممتاز، بعد حصوله على لقب دوري الدرجة الثانية بقيادة مدربه إسماعيل كرامي.

وكشف مصدر لكووورة أن عمر الداحي سيصل إلى البحرين في الأيام المقبلة، لتوقيع العقد الرسمي وتمثيل النجمة في الموسم المقبل.

ونوه أن التعاقد مع عمر الداحي جاء بتوصية من المدرب إسماعيل كرامي.

وقال المصدر المقرب من إدارة النجمة "كرامي أعطى إدارة النادي، الضوء الأخضر للتفاوض مع عمر الداحي، ووافق اللاعب على العرض".

ولعب عمر الداحي، البالغ من العمر 24 عاما، مع أهلي صنعاء اليمني، واحترف مع القاسم العراقي، إضافة إلى أسوان المصري.