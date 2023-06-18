صقر تعز يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري بمعسكر الـ12 يومًا

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف فريق الصقر، تدريباته على ملعب مدينة الثورة الخارجي في العاصمة صنعاء، استعدادا لبطولة الدوري، المقرر انطلاقه يوم 27 يوليو/تموز المقبل، وفق إعلان الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وأوضح النادي المنتمي إلى محافظة تعز، في بيان له، أن معسكر صنعاء يستمر لمدة 12 يوما، حسب الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني، بقيادة فضل العرومي، قبل إجازة عيد الأضحى، على أن يعود الفريق إلى التمارين عقب الإجازة.

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد وجه الدعوة إلى الأندية لحضور اجتماع القرعة، الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويعد الصقر هو ثاني فريق يستأنف تدريباته بعد أهلي الحديدة.

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