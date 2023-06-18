موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريباته قبل لقاء فاركو في بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

بطولة كأس مصر هي آخر فرصة للزمالك في الموسم الحالي بعد إخفاقه في مختلف البطولات المحلية والقارية ويبحث الأبيض عن مصالحة جماهيره بالفوز باللقب في الموسم الحالي.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

صفقات الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط ضمن خطة دعم الفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "لا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".

واختتم: "الزمالك يعلم جيدا المراكز التي يحتاجها بالأسماء، وهناك تواصل دائم مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأخذ برأيه حول إمكانية التعاقد مع اللاعبين".