غرناطة الإسباني يقترب من ضم الموهبة المصرية أحمد قرطام

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب أحمد قرطام، المحترف المصري في نادي سرنجبول يونايتد التايلاندي، من الانتقال إلى أحد أندية مسابقة الليجا الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الشرس بين الأندية، على حسم الصفقات وتدعيم الصفوف، قبل إنطلاق موسم 23/2024.

وأكدت تقارير صحفية اقتراب غرناطة الإسباني، من خطف الموهبة المصرية، لتعزيز صفوفهم، تمهيداً للموسم الرياضي المقبل لعام 23/2024، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب المحوري وتنفيذ التعليمات الفنية، في عدة مراكز، كجناح أيسر، أو كمهاجم صريح رقم ٩.

وحسب صحيفتي "سبورت"، و"موندو ديبورتيفو"، بدأت إدارة نادي غرناطة، تجهيز خطة لحسم ضم الهداف المصري أحمد قرطام، بالانضمام لصفوف، الفريق العائد إلى دوري الدرجة الأولى "الليجا" بداية من الموسم الجديد.

وحجز غرناطة مقعده في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا" في الموسم المقبل (2023-2024)، بعد نهاية مواجهات الجولة الـ24 "الأخيرة" بدوري الدرجة الثانية.

ونجح غرناطة في صدارة جدول الترتيب بـ 75 نقطة، ليعلن نفسه بطلا لدوري الدرجة الثانية التي قضى فيها موسم وحيد قادما من الليجا الممتازة.

قرطام يخطف الأنظار الموسم الماضي

ولمع قرطام، رفقه فريقه الموسم المنقضي، وارتقى اللاعب المصري ليصبح هداف فريقه الأول هذا الموسم، بعدما قاده للعديد من الانتصارات، في إطار منافسات مجموعة بانكوك، بالدوري الممتاز التايلاندي لكرة القدم.

واختتمت صحيفة "Relevo" الإسبانية، ان غرناطة اقترب من ضم اللاعب، المنتمي للمسابقة الآسيوية، خصوصا بعد صعوده للدوري الممتاز، والعمل على تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خاصة في الخط الأمامي.