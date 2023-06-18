موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا والتشكيل المتوقع بنهائي دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب فينورد في هولندا نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي يجمع بين منتخبي كرواتيا وإسبانيا.

وتنطلق مباراة كرواتيا وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأحد، على ملعب "فينورد" بهولندا، عند دقات العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة

تُذاع موقعة كرواتيا وإسبانيا على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة خلال الفترة الماضية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب إيطاليا بعدما فاز بهدفين لهدف في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه الصعب على هولندا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فينورد" في دور نصف النهائي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا

حراسة المرمى: أوناى سيمون.

خط الدفاع: لابورت، نورماند، جوردى ألبا، كارفخال.

خط الوسط: رودرى، مارتن زوبيميندي، جافى.

خط الهجوم: دانى ألمو، ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إيرليك، بورنا سوسا.

خط الوسط: مودريتش، كوفاتشيتش، بروزوفيتش.

خط الهجوم: ايفان بيريسيتش، كراماريتش، ماريو باساليتش.

اسبانيا وايطاليا

التقى منتخبا إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، إذ فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك على الجانب الآخر تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، إذ نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.