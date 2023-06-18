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كولر يستقر على تسويق "الراحلين" فى مباريات الأهلى بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على منح الفرصة للثلاثى أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادى حسين لاعبى الفريق للمشاركة في المباريات المحلية بعد حسم لقب الدوري بشكل رسمي رغم الاستقرار على رحيلهم بنهاية الموسم وذلك من أجل تسويقهم.

 

ويري كولر أن الثلاثى خرج من حساباته الفنية طوال الموسم ولابد من رحيلهم عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم من أجل إفساح الطريق للتعاقد مع ثلاثى أخر في قائمة المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

 

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

 

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

 

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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