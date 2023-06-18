شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على تسويق "الراحلين" فى مباريات الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويري كولر أن الثلاثى خرج من حساباته الفنية طوال الموسم ولابد من رحيلهم عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم من أجل إفساح الطريق للتعاقد مع ثلاثى أخر في قائمة المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
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