شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب السودان الودية اليوم الأحد 18 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الاحد لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان على ستاد القاهرة الدولى ونستعرض أهم المعلومات عن هذا اللقاء فى السطور التالية..

الصدام الاول بين مصر وجنوب السودان

ستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

الغائبون عن ودية مصر وجنوب السودان

وبعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

روي فيتوريا صاحب أفضل إنطلاقة مع الفراعنة

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه هدفين.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد وأخيراً فاز على منتخب غينيا 2-1.

منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2023

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة مصر وجنوب السودان الودية بتعليق أيمن الكاشف ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.