شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود إلى مصر بعد التتويج بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الأحد، البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، إلى القاهرة، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الدولي لناشئي الاسكواش، والتي أقيمت بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري، بعد غياب البطولة لفترة دامت لـ 12 عاماً.

وفاز منتخب الاسكواش في الدور النهائي على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1 وجاءت نتيجة المواجهات كالتالي:

- هزيمة كنزي أيمن أمام شين ينغ يي: 3-0

- فوز علي أبو العنين على دارين براجاسام: 3-0

- فوز فيروز أبو الخير على أيرا أزمان: 3-0

وتأهل منتخب الاسكواش لهذا الدور بعدما تغلب على منتخب اليابان بنتيجة 4/0.

فيما فاز منتخب ماليزيا على الهند صاحب الأرض والجمهور بنتيحة 3/0 في نصف النهائي

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وشاركت مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.