شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم لأول مرة بعد التتويج الأفريقى استعداداً للحرس والان مع تفاصيل الخبر
ويتواجد 6 لاعبين من الأهلي مع المنتخب الوطني الأول ، وهم: محمد هاني - ياسر إبراهيم - مروان عطية - حسين الشحات - محمود كهربا وأحمد عبد القادر استعداداً لمواجهة جنوب السودان الليلة فيما خرج من حسابات الفراعنة الثلاثى محمد الشناوى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم عقب مواجهة غينيا.
ويتواجد المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة الكونغو اليوم يتواجد أيضاً التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده لخوض مباراة الجزائر وديا يوم 20 من الشهر الجاري ، ويتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده أيضاً لمواجهة المغرب وديا
وقرر كولر إخضاع لاعبيه لقياسات وزن في أول مران للمارد الأحمر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 7 أيام للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
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