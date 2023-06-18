المنتخب الأولمبى يواصل تدريباته بمعسكره فى المغرب استعداداً للكونغو

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأولمبى تدريباته بمعسكره في المغرب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا ، حيث يخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل مع الكونغو في بروفة أخيرة قبل البطولة.

وتضم البعثة محمد بركات والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة .. فى حراسة المرمي : حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا .. وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر ..وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل .. وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. هذا وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .