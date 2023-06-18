شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يرفض عرضاً قطرياً للرحيل عن المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للرحيل عن قلعة الجبل الأخضر وذلك بعد نتائجه المميزة مع ذئاب الجبل منذ الموسم الماضي حيث نجح في قيادة الفريق بعيداً عن منطقة الخطر بعدما كان قريباً من الهبوط.

وتمسك شوقي غريب بالبقاء مع المقاولون العرب رافضاً العرض القطري، وذلك لاستكمال خطته وأهدافه مع الفريق في تأسيس فريق قوي من الشباب قادر على إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية في منافسة الكبار.

من ناحية أخرى، بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بمراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مواجهة سموحة في الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سيراميكا 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.