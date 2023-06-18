شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يكثف البرنامج التأهيلي قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه في مواجهة فاركو بكأس مصر.

ويعاني محمد عواد من إصابة بمزق في عضلة السمانة أدت لغيابه عن مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة الدورى، ويسعي عواد للجاهزية في الفترة الحالية حتي يتمكن من الحصول علي فرصة المشاركة أمام فاركو، لاسيما وإن محمد صبحي متواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر.

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.