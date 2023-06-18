شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديا الليلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا نظيره جنوب السودان وديا على ستاد القاهرة الدولي ، ويرغب فيتوريا في تجربة بعض اللاعبين وكذلك منح الفرصة للوجوه الجديدة.

وتتجه النية لدى فيتوريا للدفع ببعض الاساسيين لتحقيق الفوز بسبب التصنيف حيث يرغب في الاستفادة من المباراة في تحسين تصنيف الفراعنة في ترتيب الفيفا قبل تصفيات كأس العالم، على أن يدفع بالوجوه الجديدة في الشوط الثاني للحكم عليهم .

َومن المقرر أن يدفع فيتوريا بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ياسر ابراهيم وعلى جبر وأحمد فتوح وأحمد رمضان بيكهام ، وفي الوسط محمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين، وفي الهجوم مصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا.