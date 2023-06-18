شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة رحيل محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الانباء التي أشارت لوجود عرض ضخم مادياً للحصول على خدمات اللاعب من قبل نادى الهلال السعودى.

وقال مصدر في الأهلى فى تصريحات خاصة:"لم نتلقى أي عرض للحصول على خدمات محمد عبد المنعم في الصيف، لم يصلنا سوى عرض رسمي وحيد للحصول على خدمات حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من الوكرة القطري، بخلاف ذلك لاننظر للتقارير الإعلامية التي أشارت لوجود عرض رسمي من الهلال السعودى لضم محمد عبد المنعم".

وتابع المصدر:" طالما لم يصل الاهلى عرض رسمي لانستطيع التحدث عن رحيل أي لاعب".

وسجل محمد عبد المنعم هدفاً تاريخياً في شباك الوداد المغربى قاد به الاهلى للتتويج بطلا لقارة أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، ويعد اللاعب أحد أهم العناصر في تشكيلة الاهلى والمنتخب الوطنى رغم صغر سنه.