شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب السودان للمحليين اليوم ودياً استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، آخر مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة منتخب السودان للمحليين استعداداً لمواجهة أسوان.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

في سياق أخر، استقر حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى على الدفع بمحمد نصر لاعب الفريق في التشكيل الأساسى لمباراة أسوان المقبلة بالدوري وذلك لتعويض غياب محمد هاشم مدافع الدراويش.

يفقد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري