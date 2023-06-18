شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى البطولة العربية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة تحت 16 عاما قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالأردن خلال الفترة من 18 إلى 26 يونيو الجارى.

وتضم قائمة شباب فراعنة السلة كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

وعلى مستوى الناشئات أعلن عماد محمود للمدير الفني القائمة و التي تضم إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.