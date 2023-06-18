شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة الأولى تاريخياً بين مصر وجنوب السودان الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان باستاد القاهرة الدولى.
وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.
وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.
وبعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.
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