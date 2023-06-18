شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة الأولى تاريخياً بين مصر وجنوب السودان الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان باستاد القاهرة الدولى.

ستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق والتقي منتخب مصر مع السودان فى 29 مواجهة، انتصر الفراعنة فى 20 وخسر 3 مباريات.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في سبتمبر المقبل، وذلك بعدما حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وبعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.