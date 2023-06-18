شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى يهنئ الجماهير بذكرى عيد الجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الجلاء، الذى يوافق ذكرى رفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية ببورسعيد فى 18 يونيو 1956.

وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر تويتر، "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، يتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الجلاء والذي يوافق ذكرى رفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية ببورسعيد في 18 يونيو 1956.



المصري



عيد الجلاء

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

وكان النادي المصري قد تغلب الخميس الماضي، على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً في الودية الثانية التي أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.