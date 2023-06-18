شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع اليوم خطة الأهلى لـ"مباريات التتويج" لحسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة إفريقيا.
وقرر كولر اخضاع لاعبيه لقياسات وزن في أول مران للمارد الأحمر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 7 أيام للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.
وكان كولر قد منح لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية ، يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز